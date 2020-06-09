2020-06-09T13:40:57+03:00
Происшествия

Из-за нравоучений югорчанин убил знакомого

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
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Из-за нравоучений югорчанин убил знакомогоИз-за нравоучений югорчанин убил знакомогоФото: pixabay.com
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В Мегионе 35-летнего жителя подозревают в убийстве.

По данным следствия 8 июня около полуночи подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения:

- Мужчина находился в квартире одного из домов по улице Свободы в Мегионе. Мегионец поссорился со своим 67-летним знакомым. Ссора началась из-за высказывания потерпевшим нравоучений. Затем преступник ударил ножом в шею знакомого, потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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