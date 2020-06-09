Из-за нравоучений югорчанин убил знакомого
В Мегионе 35-летнего жителя подозревают в убийстве.
По данным следствия 8 июня около полуночи подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения:
- Мужчина находился в квартире одного из домов по улице Свободы в Мегионе. Мегионец поссорился со своим 67-летним знакомым. Ссора началась из-за высказывания потерпевшим нравоучений. Затем преступник ударил ножом в шею знакомого, потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU