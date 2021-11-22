В Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим обязательной самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей введен сразу в пяти муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. А именно: в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском муниципальном районе (село Леуши, поселки Луговой, Междуреченский, Мортка и Мулымья). Две недели – с 22 ноября по 5 декабря 2021 им придется провести дома.

В постановлении, опубликованном губернатором Югры Натальей Комаровой, отмечено, что перенесенный ковид должен быть подтвержден QR-кодом или другим документом, выданным врачом. Все факты о заболевании должны быть подтверждены.

А ещё в вышеперечисленных муниципалитетах на две недели запретили работу фитнес-клубов, кафе и ресторанов. Запрещены культурно-массовые, физкультурные и спортивные мероприятия, выезды организованных групп и образовательного процесса в организациях дополнительного образования.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», за сутки в регионе число заболевших коронавирусом увеличилось на 250 человек, девять умерли. Из-за большого числа заболевших в Югре с 8 ноября 2021 введена система QR-кодов для посещения общепита и торговых центров, причем в некоторых городах к нововведениям подготовились заранее.