Коронавирус в Югре, последние новости на 22 ноября 2021 года: заболели 250 человек Фото: Татьяна Коркина

Как сообщает Оперативный штаб Югры, по данным на 22 ноября в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 87 783 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 250 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

За сутки случаи ковида подтверждены в Нижневартовске – 46; Сургуте – 45; Нефтеюганске – 19; Урае – 16; Ханты-Мансийске – 15; Нягани – 12; Югорске – 10; Кондинском районе – 10;

Югорске – 9; Березовском районе – 9; Нижневартовском районе – 8; Сургутском районе – 8; Радужном – 7; Нефтеюганском районе – 7; Когалыме – 6; Пыть-Яхе – 5; Октябрьском районе – 5; Советском районе – 5; Мегионе – 4; Ханты-Мансийском районе – 2; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 235 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 250 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 493 человека, сняты с наблюдения – 392 100 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 780 человек, всего прошли обследование 2 561 520 человек.

Состояние 191 пациента по-прежнему тяжелое, 133 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 616 человек. Есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 232 человека, за весь период пандемии вылечились 80 406 югорчан.