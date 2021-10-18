С 8 ноября по всей Югре заработает система QR-кодов для посещения общепита и ТЦ Фото: admhmao.ru Фото: Татьяна Коркина

В Югре провели заседание Оперативного штаба, на котором обсудили вопросы, связанные с распространением коронавируса. За последнюю неделю в регионе заболеваемость COVID-19 увеличилась на 13,4% и составила 1 568 случаев. Наихудшая ситуация с ростом заболеваемости отмечена в Урае, Кондинском районе, Сургуте, Нягани, Октябрьском районе, Радужном и Югорске.

За все время в Югру поступило более 799 тысяч комплектов вакцин от коронавируса. Первым компонентом вакцин привиты 602 тысячи человек, завершили вакцинацию почти 563 тысячи из них. Показатель коллективного иммунитета в округе составляет 45%. Это как и среднее значение по России, но не достаточное, чтобы обеспечить коллективную безопасность.

Теперь всем желающим посетить заведения общепита, торговли, культурные и спортивные учреждения, досуговые организации потребуются QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное заболевание в течение последних 6 месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения. Такие меры начнут действовать с 25 октября в нескольких муниципалитетах округа, а с 8 ноября – во всех.