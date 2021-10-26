Организации Нижневартовска готовятся к вводу QR-кодов о вакцинации Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

С 8 ноября в муниципалитетах региона, в том числе и в Нижневартовске, вступят в силу дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом. Так, посещать ряд общественных мест смогут только те жители, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенной болезни, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения мест.

Это коснется посещения общепита, торговли, культуры, спорта, досуга и развлечений. Исключением станут аптеки, продовольственные магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости непродовольственной группы.

- Все объекты подготовлены к исполнению постановления Губернатора. Согласно документу, обязанность по проверке QR-кода возложена на организации, оказывающие услуги. То есть проверка осуществляется не на входе в торговый центр, а непосредственно в торговых точках. Вы можете предоставить код как в распечатанном виде, так и в электронном при предъявлении документа, удостоверяющего личность - пояснил заместитель начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации Нижневартовска Максим Арзаев.