Коронавирус в Югре, последние новости на 22 ноября 2021 года: умерли 9 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За весь период пандемии от коронавируса в Югре умерли 1 616 человек. За минувши сутки от ковида скончались 9 человек. Кроме того, в регионе растет число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 250 новых случая заражения коронавирусом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 46 человек. Нижневартовск уже несколько дней подряд занимает лидирующие позиции по количеству заразившихся ковидом за сутки.

За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах и зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.