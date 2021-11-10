«Пораженные ткани никогда не восстановятся»: врач из Нижневартовска показал, как COVID-19 влияет на легкие

Так выглядит легкие, полностью пораженные коронавирусом Фото: vk.com/ofnv86 Фото: Соцсети

Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Югры продолжает оставаться напряженной: за последние сутки от последствий ковида в регионе умерло 14 человек, а заразилось 250. О том, какие бывают последствия после болезни, на заседании городского оперативного штаба рассказал югорчанам главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов. Свой рассказ он подкрепил шокирующими снимками легких, пораженными COVID-19 и не оставляющих равнодушными никого.

Свое онлайн-выступление по видеосвязи медик начал с показа снимков легких здорового человека, а уже после перешел к фотографиям с легкими, пораженными коронавирусной инфекцией. По словам доктора, если на первых фото мы наблюдаем воздушность и видим, что легкое полноценно функционирует, то снимки после болезни поражают своей запятнанностью и мутностью.

В чистых легких есть воздушность, от пораженных их можно отличить сразу Фото: vk.com/ofnv86 Фото: Соцсети

- А теперь слабонервные, закройте глаза! Это то, что мы видим на вскрытии. Это то, что остаётся от наших лёгких. Выжить в данной ситуации невозможно, - резюмировал Сатинов.

На одном из фото врач показал стопроцентное поражение легких от коронавирусной инфекции. Создается ощущение, что в легкие запустили дым, который распространился и прочно основался в дыхательных органах.

Так выглядит легкие, полностью пораженные коронавирусом Фото: vk.com/ofnv86 Фото: Соцсети

- Здесь мы замечаем, что какие-либо затемнения в легких не наблюдаются. Это говорит о том, что воздухообмен у этого человека практически отсутствует, - поясняет главврач.

По словам медика, при заболевании COVID-19 в органах дыхания происходят склеротические изменения, которые в дальнейшем приводят к тому, что ткани легких могут терять свою функцию, а изменения, которые происходят с развитием болезни, могут сохраняться месяцами.

Еще одно фото демонстрирует, что происходит после излечения от коронавирусной инфекции при 70 процентах поражения легких. Хоть органы уже не полностью замутнены и даже прослеживаются чистые участки, следы поражения все-таки присутствуют. Врач отмечает, что ткани, которые подверглись поражению, не восстановятся никогда.

Пораженные участки не подлежат восстановлению Фото: Фото: vk.com/ofnv86 Фото: Соцсети

- Большинство госпитализированных - не привитые граждане. Некоторые сознавались, что сертификат о вакцинации у них то ли куплен, то ли каким-то образом сделан. Есть среди пациентов и те, кто вакцинировался, но состояние их здоровья стабильное, без тяжелых последствий, что еще раз доказывает эффективность вакцинации, - заключил медик.

Врач предупреждает, что пораженные ткани не восстанавливаются Фото: vk.com/asatinov Фото: соцсети

Напомним, в Нижневартовске развернули госпиталь на 400 коек, из которых занято 302 места. За сутки в госпиталь поступили 38 человек. В реанимации на данный момент находятся 39 человек из них 27 на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 1821 из них 700 с установленным диагнозом и 811 с пневмонией.

В целом ситуация с распространением коронавируса на территории Нижневартовска остается напряженной. По словам начальника ТО У Роспотребнадзор Азата Галиуллина, за минувшую неделю ковидом заболели 264 человека, что на 26% больше, чем неделей раньше. Среди пациентов в основном взрослое население города, а среди детей темпы распространения снизились.

По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября за время пандемии в Югре зарегистрировано 84,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 78,2 тыс. пациентов выздоровели. С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в ХМАО было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза.

С 8 ноября в регионе начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, должны быть вакцинированы. До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.

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