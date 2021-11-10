Коронавирус в Югре. Последние новости на 10 ноября 2021 года: больше всего заражений в Сургуте

Коронавирус в Югре. Последние новости на 10 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 ноября 2021 года. За минувшие сутки на территории округа зафиксировано и подтверждено 253 новых случая COVID-19. Самые высокие цифры зафиксированы в Сургуте – 58; Нижневартовске – 34 и Кондинском районе – 26. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 35 случаев, 18-29 лет – 30 случаев, 30-49 лет – 113 случаев, 50-64 лет – 47, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 242 случая, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 8 случаев завозных. Среди детей зафиксировано 35 случаев COVID-19, среди рабочих – 58 случаев, среди служащих – 58, среди медработников – 19, среди пенсионеров – 33. В категории «иные» установлено 50 случаев.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 192 пациентов тяжелое, 143 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 12 человек, а за весь период от COVID-19 умерли 1 461 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 172 человека, за весь период пандемии выздоровели 78 034 жителя региона.

Жители Нижневартовска продолжают болеть коронавирусом, на данный момент в городском моногоспитале занято 302 койки из 400 возможных. За три недели работы во временном инфекционном монопрофильном госпитале Нефтеюганской районной больницы из 160 коек больше 100 уже заняты ковидными пациентами. В стационаре пойковского ковидного госпиталя из 160 коек занято 102. Почти половина госпитализированных, это люди старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. При этом больше 15 тысяч жителей Нефтеюганского района сделали прививку.

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодня в России зафиксировано 8 873 655 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 7 619 596 человек. Кроме того, за день в России умерли 1 211 человек с подтвержденным ковидом. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.