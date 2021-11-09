Больше 15 тысяч жителей Нефтеюганского района сделали прививку от коронавируса Фото: Администрация Нефтеюганского района

В стационаре пойковского ковидного госпиталя из 160 коек занято 102. Почти половина госпитализированных, это люди старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили на очередном рабочем заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Нефтеюганского района.

- На сегодня 15 751 житель нашего муниципалитета прошел иммунизацию, в том числе за последнюю неделю прививку сделали 799 человек. Отмечу, недавно был получен большой транш - 1 890 доз. Все районные больницы и ФАПы располагают необходимым запасом вакцины, - рассказала глава муниципалитета Алла Анатольевна Бочко.

Пройти вакцинацию или ревакцинацию от ковида можно во всех медучреждениях района.