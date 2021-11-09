В Нижневартовском моногоспитале занято 302 койки из 400 возможных

Фото: администрация Нижневартовска

Жители Нижневартовска продолжают болеть коронавирусом, на данный момент в городском моногоспитале занято 302 койки из 400 возможных. Как сообщил главный врач «Нижневартовской окружной клинической больницы» Алексей Сатинов, среди пациентов насчитывается 185 человек в возрасте от 60 лет. Большинство госпитализированных - не привитые граждане.

- Некоторые сознавались, что сертификат о вакцинации у них то ли куплен, то ли каким-то образом сделан. Есть среди пациентов и те, кто вакцинировался, но состояние их здоровья стабильное, без тяжелых последствий, что еще раз доказывает эффективность вакцинации, - добавил врач.

Что касается детей, то они стали болеть меньше. Как отметила главный врач «Нижневартовской городской детской поликлиники» Татьяна Загинайко, это связано с прошедшими каникулами, в период которых дети были разобщены. Тем временем, в специализированном госпитале лечение получают пять юных жителей.