За три недели во временном ковидном госпитале Нефтеюганска заняты уже больше 100 коек

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За три недели работы во временном инфекционном монопрофильном госпитале Нефтеюганской районной больницы из 160 коек больше 100 уже заняты ковидными пациентами. В госпитале лечат пациентов, переведенных из БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» со среднетяжелыми формами заболевания.

Лечение в госпитале проходят жители Нефтеюганского района, Нефтеюганска и Пыть-Яха, а также других регионов страны, а также вахтовики. Как отмечает заведующая временного инфекционного госпиталя врач-инфекционист Елена Мифтахова, течение заболевания четвертой волны отличается от тех признаков, что наблюдались ранее.

- Легочные формы по-прежнему отмечаются в большинстве случаев, но есть случаи поражения кишечника, а также кожные проявления. Мы столкнулись с расхождением между клиническими проявлениями и рентгенологической картиной. Даже при небольших поражениях - достаточно выраженные симптомы лихорадки, интоксикации организма. Очень быстро разгорается заболевание, очень быстро уходит в тяжелую степень. Большинство пациентов – люди старшей возрастной группы, 65+. Их состояние отягощено коморбидным фоном - сопутствующим заболеваниями, - рассказывает Елена Мифтахова.

Из больницы пациенты выписываются при улучшении состояния, однако отрицательный тест не означает выздоровление, и многим может потребоваться весьма длительный период реабилитации уже в амбулаторных условиях.