Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 ноября 2021 года: выздоровели 175 человек

Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 9 ноября 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 59, Нижневартовске – 44 и Ханты-Мансийске – 33. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 39 случаев, 18-29 лет – 28 случаев, 30-49 лет – 91 случай, 50-64 лет – 58, старше 65 лет – 40. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 252 случая, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, завозных случаев не выявлено. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 39 случаев COVID-2019, среди рабочих – 55 случаев, среди служащих – 65, среди медицинских работников – 11, среди пенсионеров – 58. В категории «иные» установлено 28 случаев.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 193 пациентов по-прежнему тяжелое, 147 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 13 человек. За весь период от COVID-19 скончались 1 449 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 175 человек, за весь период пандемии вылечились 77 862 югорчанина.

В резервный ковидный госпиталь Нягани купили два новых газификатора для подачи кислорода. Ежемесячное "потребление" кислорода выросло до 60 тонн в месяц.

В Югре начали действовать новые правила для посещения некоторых заведений. Заветный QR-код о проведенной вакцинации против COVID-19 жители Югры могут получить в МФЦ. Или же взять справку о вакцинации, которую может выдать и медучреждение.

За прошедший день в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 834 495 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровели 7 587 560 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.