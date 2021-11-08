QR-код о проведенной вакцинации против COVID-19 жители Югры могут получить в МФЦ Фото: Администрация Октябрьского района

QR-код о проведенной вакцинации против коронавируса жители Югры могут получить в многофункциональных центрах. Об этом рассказал заместитель губернатора Всеволод Кольцов во время прямого эфира. Он ответил на популярные вопросы о вакцинации, в том числе, заданные людьми старшего возраста. Пенсионеры интересовались, как они могут получить QR-код о прохождении вакцинации, если доступа в интернет у них нет.

- Документ с QR-кодом при необходимости могут выдать гражданам в многофункциональных центрах. Те, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг, также могут получить код через МФЦ, предъявив паспорт и ИНН, — рассказал Всеволод Кольцов.

Кроме того, если югорчанин не желает регистрироваться на Госуслугах, на помощь придут учреждения здравоохранения, где выдадут справку с указанием статуса пациента — информации о вакцинации или перенесённом заболевании. Этот документ равноценен QR-коду.