В резервный ковидный госпиталь Нягани купили два новых газификатора для подачи кислорода Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани для бесперебойной подачи кислорода в резервный инфекционный госпиталь купили и установили два новых газификатора емкостью полтонны каждый. Ежемесячное "потребление" кислорода выросло до 60 тонн в месяц и чтобы совершенствовать систему подачи кислорода, и увеличить койко-места с возможностью подключения аппаратов ИВЛ в резервном госпитале закуплено оборудование.

Многие лечебные учреждения столкнулись с острой потребностью в увеличении объемов кислорода, ведь кислородотерапия – стала практически одним из самых действенных методов борьбы с COVID-19.

Небольшие «затишья» между «ковидными» волнами техническая служба Няганской окружной больницы использовала для совершенствования системы подачи кислорода, чтобы сделать подачу кислорода более безопасной и стабильной. Не «застрять» на этом этапе помогли неравнодушные люди – привезли дорожные плиты для основания площадки и материал для возведения и обшивки конструкции, смонтировали заземление.