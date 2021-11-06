Медик из Сургута удостоился престижной премии за достижения в науке и технике

Фото: Сургутский государственный университет. Владимир Дарвин.

Заведующий кафедрой Сургутского госуниверситета Владимир Дарвин награжден премией правительства РФ за достижения в области науки и техники. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, ознакомиться с ним могут все желающие на официальном сайте правительства.

«Присудить премию Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники Владимиру Дарвину за разработку и внедрение инновационных лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных панкреонекрозом в Российской Федерации», - говорится в документе.

Кстати, ранее профессор удостоился медали «За заслуги перед Отечеством II степени». Столь почетную награду он получил от Президента РФ Владимира Путина. Также медик дважды удостоен одной из самых престижных наград за выдающиеся достижения в области медицины - медали А.В. Вишневского. Еще он является обладателем Серебряной медали Российской академии естественных наук «За развитие медицины и здравоохранения».

Кроме того, на счету хирурга тысячи сложнейших и уникальных операций, около 550 научных статей, 14 методических и учебных пособий и 12 патентов на изобретения.