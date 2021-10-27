Коронавирус в Югре. Последние новости на 27 октября 2021 года: вводятся новые ограничения

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 октября 2021 года. За минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждено 262 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего зарегистрировано 80 852 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 4800,89 случая на 100 тысяч населения.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случаев, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 116 случаев, 50-64 лет – 56, старше 65 лет – 34. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 257 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 4 случая завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 38 случаев COVID-2019, среди рабочих – 58 случаев, среди служащих – 66, среди медицинских работников – 4, среди пенсионеров – 52. В категории «иные» установлено 44 случая.

Лидерами по количеству заболевших за день остаются: Сургут - там зарегистрировано 72 случая, Ханты-Мансийск - 35 случаев, Нижневартовск – 27 случаев и Сургутский район – 25 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 184 пациента, 136 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 9 человек и вылечились 155 жителей региона.

В России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 106 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 973 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Югре с 30 октября по 7 ноября будет ограничена работа общепита и запрещены развлекательные мероприятия. Губернатор Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Кроме того, в ХМАО планируют внести вакцинацию против COVID-19 в региональный календарь профилактических прививок. А тем временем вакцинацию в регионе продолжается и даже маломобильные жители могут получить прививку. Так, уже 220 маломобильных нефтеюганцев привились от коронавируса на дому. С 8 ноября в Югре вступят в силу дополнительные ограничения и организации Нижневартовска усиленно готовятся к вводу QR-кодов о вакцинации.