В Югре с 30 октября по 7 ноября будет ограничена работа общепита и запрещены развлекательные мероприятия

В Югре ввели новые ограничительные меры Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Губернатор Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

В округе с 30 октября по 7 ноября будет ограничена работа заведений общепита. Они смогут работать только в период с 06:00 до 23:00 с запретом проведения в них развлекательных мероприятий. При этом возможно круглосуточное обслуживание на вынос или доставка. Ещё одно условие - 100% персонала, обслуживающих посетителей, должны быть вакцинированы.

По документу, допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации дополнительного образования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, клубы, караоке будет осуществляться через системы QR-кодов, либо документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания. Пропуском может быть и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до посещения организаций.

В регионе с 1 по 3 ноября будут работать мобильные группы в дошкольных образовательных организациях для детей, чьи родители работают. Обучение студентов по программам высшего и профессионального образования будет проводиться с применением дистанционных технологий и цифровых образовательных ресурсов.

В постановлении говорится и о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19, в случае если ковидные госпитали будут заполнены на 90 процентов. Это требование коснется медучреждений Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Режим обязательной самоизоляции вводится для югорчан 60+ и людей с хроническими заболеваниями или сниженным иммунитетом. Они должны находится дома и покидать место жительства, за исключением отдельных случаев без QR-кода.

С постановлением Губернатора можно ознакомиться здесь