В ХМАО планируют внести вакцинацию против COVID-19 в региональный календарь профилактических прививок

Фото: Департамент здравоохранения Югры

На заседании Оперативного штаба подвели итоги за прошедшую неделю. В регионе продолжает расти число заболевших COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 1 712 случаев.

Больше всего подвержены заболеванию взрослые и пожилые югорчане. А наиболее неблагополучная ситуация с заболеваемостью фиксируется в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нягани, Радужном, Югорске, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском, Октябрьском и Кондинском районах.

За все время в регион поступило более 801 тысячи комплектов вакцины от коронавируса, в том числе за последнюю неделю – 2,1 тысячи вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первым компонентом уже привиты 643 тысячи человек, завершили вакцинацию 579 тысяч из них. Кроме того, в ХМАО планируют внесение вакцинации против коронавирусной инфекции в региональный календарь профилактических прививок.

Губернатор Югры поручила департаменту здравоохранения обеспечить контроль за пациентами с коронавирусом, которые после выписки из стационаров находятся на долечивании, в том числе в дистанционном формате. Реабилитация данным решением не предусмотрена.