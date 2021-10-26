Уже 220 маломобильных нефтеюганцев привились от коронавируса на дому Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Прививочная кампания от коронавируса, в которой Нефтеюганская окружная клиническая больница принимает активное участие, продолжается. В поликлиниках организованы пункты вакцинации с удобным режимом работы, работает и мобильный пункт, куда может обратиться любой желающий и пройти вакцинацию, как от коронавируса, так и от гриппа.

Для пожилых людей и инвалидов, которые с трудом передвигаются, но хотят привиться предусмотрена возможность привиться на дому. Вакцинироваться на дому могут: маломобильные граждане и граждане, находящиеся на социальном обслуживании. Как правило, все это люди пожилого возраста, либо люди, перенесшие тяжелые заболевания. Причем медики говорят, что прививка для таких людей важна, так как все они, в силу возраста и состояния здоровья находятся в группах риска.

Несмотря на то, что вакцинация проходит на дому, порядок осмотра перед прививкой не отменяется: измерение давления и сатурации, затем опрос пациента с целью выявления хронических заболеваний и аллергических реакций.

Амбулаторно-поликлинической службой Нефтеюганской больницы организовано две прививочных бригады, которые выезжают к маломобильным горожанам, туда входят врач-терапевт или фельдшер и процедурная медицинская сестра. Вакцинация проходит с соблюдением всех санитарных норм, а транспортировка вакцины проводится в специальных морозильных контейнерах. Прививку на дому получили уже 220 маломобильных нефтеюганцев.