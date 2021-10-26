Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 октября 2021 года: растет число заболевших Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 октября 2021 года. В Югре продолжает расти число заболевших и за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 264 случая коронавируса в 22 муниципалитетах. В лидерах по числу заражений : Сургут – 74, Ханты-Мансийск – 33, Нижневартовск – 29 и Сургутский район – 21. В тяжелом состоянии находятся 185 пациентов, 132 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от COVID-19 умерли 12 человек, за все время скончались 1 282 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 174 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 47 случаев, 18-29 лет – 28 случаев, 30-49 лет – 115 случаев, 50-64 лет – 54, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 248 случаев, источник инфекции устанавливается в 5 случаях, 11 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 47 случаев COVID-2019, среди рабочих – 60 случаев, среди служащих – 69, среди медицинских работников – 17, среди пенсионеров – 30. В категории «иные» установлен 41 случай.

За последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 069 летальных исходов и полностью выздоровели 20 690 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Сургутской городской поликлинике №3 продолжается вакцинация населения от коронавируса. На сегодня привиты уже около тридцати тысяч человек, а в последнее время существенно вырос спрос на вакцинацию. Кроме того, в Сургуте открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID-19, он размещён на втором этаже ТРЦ «СитиМолл». А в Нягани, в третий раз с начала пандемии, открывают изолятор на базе гостиницы. Там будут находится пациенты, которые в легкой форме переносят COVID-19.

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для определённых групп взрослого населения.