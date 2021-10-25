В Нягани, в третий раз с начала пандемии, открывают изолятор на базе гостиницы

В Нягани, уже в третий раз с начала пандемии, открывают изолятор на базе гостиницы Фото: Администрация Нягани

С сегодняшнего дня в Нягани начнёт работу изолятор на базе гостиницы «Эмдер». Там будут находится пациенты, которые в лёгкой форме переносят COVID-19, либо выписан из лечебного учреждения на долечивание, после снятия опасных симптомов.

Изолятор посетила комиссия с участием врача-эпидемиолога Няганской городской поликлиники Ольги Ежовой. Здание обследовали на соответствие санитарным требованиям. Персонал гостиницы отработал схемы взаимодействия с лечебным персоналом. Ещё определён алгоритм утилизации отходов жизнедеятельности, которые могут предоставлять угрозу заражения, определены красная и зелёная зоны для сотрудников и врачей.

Изолятор в Нягани открывается уже в третий раз с начала пандемии, на этот раз учреждение рассчитано на 16 мест, со сроком работы на один месяц. Питание будет организовано с помощью Комбината питания. Пациенты остаются под наблюдением врачей Няганской городской поликлиники.