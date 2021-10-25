В Ханты-Мансийска приостановлено проведение профилактических медосмотров

В ОКБ Ханты-Мансийска приостановлено проведение профилактических медосмотров и диспансеризации Фото: Окружная клиническая больница

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для определённых групп взрослого населения.

Причем это касается и углублённой диспансеризации жителей переболевших COVID-19. Исключением являются лишь предварительные осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры работников.

Такие Ограничительные меры принял Региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, чтобы снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Решение принято до особых распоряжений.

Напомним, c 8 ноября по всей Югре заработает система QR-кодов для посещения общепита и ТЦ, а в в нескольких муниципалитетах округа эти правила начнут действовать уже с сегодняшнего дня.