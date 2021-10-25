В Сургутской поликлинике вырос спрос на вакцинацию от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургутской городской поликлинике №3 продолжается вакцинация населения от коронавируса. На сегодня привиты уже около тридцати тысяч человек. В последнее время существенно вырос спрос на вакцинацию, если летом каждый день прививались около шестидесяти человек, то сейчас около двухсот.

Кроме вакцинирования пациентов в учреждении, практически ежедневно проводятся выездные вакцинации мобильными бригадами. Так как в медучреждениях приостановили проведение профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, специалисты могут в свободное время работать в мобильных прививочных пунктах.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре привитые от коронавируса умирают в три раза реже непривитых.