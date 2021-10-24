В Югре привитые от коронавируса умирают в три раза реже непривитых

В реанимации югорских ковидных госпиталей лежит свыше 100 человек
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В Югре пациенты, привитые от COVID-19, умирают в три раза реже, чем непривитые. Такой информацией с журналистами поделился директор окружного департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
- Когда мы анализируем ситуацию, то действительно видим, что привитые пациенты умирают реже, - заявил он.
По словам главного медика Югры, сейчас в регионе, как и во всей России, продолжается третья волна коронавируса. В реанимации югорских ковидных госпиталей лежит свыше 100 человек.