В Сургуте открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте открыли новый, дополнительный пункт вакцинации от COVID-19, он размещён на втором этаже ТРЦ «СитиМолл».

- Открытие дополнительного пункта вакцинации – это наш ответ на повышенный интерес югорчан к самому эффективному способу защиты от COVID-19 (вакцинации). Новый пункт вакцинации обеспечит дополнительную возможность пройти вакцинацию от COVID-19 и обезопасить себя и своих близких от опасного недуга - отметил главный врач городской поликлиники № 1 Слепов Максим Николаевич.

Первый такой пункт в Сургуте начал свою работу с 15 мая и за это время прививку получили больше 7,5 тысяч человек. В прошлом месяце в пункт вакцинации обращалось около 20 человек, а на сегодняшний день количество желающих поставить прививку возросло в 7 раз, это более 140 человек.

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