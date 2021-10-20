В Югре школьники придумали QR-броши с информацией о вакцинации Фото: Администрация Нефтеюганского района

QR-броши с информацией о вакцинации - это реальность наших дней. Такие броши создали школьники Нефтеюгаснкого района в рамках образовательной очной сессии детского мобильного технопарка и уже даже запустили в мелкосерийное производство.

- Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна - зашел в театр, например, брошь отсканировали и все: QR-код о вакцинации всегда с собой - рассказали ученики 6-го класса школы № 1 села Камень-Рыболов.

С 25 октября во многих муниципалитетах округа, в том числе для жителей Нефтеюганского района, вводят правила для посещения общественных мест. В ряд заведений можно будет попасть только при наличие QR-кода. Пропуском в заведение будет являться удостоверение личности и полученный с использованием Госуслуг персональный QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий факт перенесения ковида в течение последних 6 месяцев.

С 8 ноября система будет введена во всех муниципалитетах Югры.