Нижневартовец Альберт Батыргазиев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио Фото: личная страница спортсмена в соцсети

Боксёр из Нижневартовска Альберт Батыргазиев стал чемпионом XXXII Олимпийских Игр - 2020 в Токио. Сегодня, 5 августа состоялся решающий бой в весовой категории до 57 кг и раздельным решением судей югорчанин одержал победу над Дюком Рэганом из США со счётом 3:2. Альберт в свои 23 года уже четырёхкратный чемпион России, призёр первенства Европы 2018 года (Тыргу-Жиу, Румыния) и победитель Европейского квалификационного турнира 2021 года (Париж, Франция). В профессиональном боксе он одержал три победы в трёх поединках.

Благодаря Альберту у сборной России уже 15 золотых медалей. Национальная команда поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады - 2020, обойдя британцев.

Для Югры это первое олимпийское золото в боксе и второе золото на текущих Олимпийских Играх в Токио. Первое принёс нижневартовский тхэквондист Максим Храмцов.

Нижневартовск тренирует отличных спортсменов. Напомним, мы писали ранее, что вольноборец из Нижневартовска Артур Найфонов прошел в полуфинал Олимпийских Игр.