Боксер из Нижневартовска в финале Олимпийских Игр в Токио Фото: Личная страница Альберта Батыргазиева в соцсети

Боксер Альберт Барыгазиев из Нижневартовска прошел в финал XXXII Олимпийских Игр - 2020, которые проходят в Токио. Сегодня состоялся поединок в весовой категории до 57 кг за право оспаривать высшие награды турнира Югорчанин победил бронзового призёра летних Олимпийских игр в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016) и трёхкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса. Альберт выиграл со счётом 3:2, и теперь готовится к финалу. В решающем поединке он сразится с Дюком Рэганом из США. Бой состоится 5 августа, в четверг.

Альберт Батыргазиев родился в Дагестане в многодетной семье, и, когда будущему чемпиону было 6 лет, семья переехала в Нижневартовск. Там он воспитывался в школе олимпийского резерва. Кстати, его отец Ханбулат Гаджибулатович работал спасателем в МЧС России, а в 2015 году ушел на пенсию. Сейчас бывший мчсник очень гордится сыном, так как знает, какой тернистый путь прошел его ребёнок на пути к олимпийскому пьедесталу.

Для 23-летнего Альберта это первая Олимпиада. Первую профессиональную награду боец завоевал в июле 2020 года, став чемпионом по версии WBA Asia во втором полулегком весе.

- С шести до семи лет он посещал секцию карате вместе со старшим братом Рамазаном. После того, как я подарил Альберту красные боксерские перчатки и грушу, он попросил отвести его на бокс. Но поблизости был только кикбоксинг, а возить ребенка в другой конец города было некому, - делится отец боксёра.

Ханбулат Гаджибулатович рассказал, что Альберт стал золотым призером чемпионата Европы до 18 лет в 2013 году, а следом дважды победил в чемпионатах мира. В 2017 году Альберт получил золото, участвуя в чемпионате России. Кикбоксинг ему нравился, но мечта о боксе его не покидала, тем более, что его большой мечтой были Олимпийские игры, поэтому в 18 лет он сменил вид спорта и начал участвовать в турнирах по боксу как любитель.

Для семьи Альберта он уже олимпийский чемпион. Они верят, что он обязательно привезёт золото, а место для медали они уже подготовили.

Нижневартовск уже прославился победой Максима Храмцова, который завоевал золото Олимпиады и навсегда вписал своё имя в историю российского тхэквондо. А ещё по по данным статистики о числе просмотров трансляций с Максимом, он стал самым популярным тхэквондистом в мире.