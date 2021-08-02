Спортсмен из Нижневартовска стал самым популярным тхэквондистом в мире Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, во время виртуальной встречи, поздравил с победой Олимпийского чемпиона Максима Храмцова и его тренера Александра Лашпанова. Он пожелал Максиму успешной реабилитации после травмы и скорейшего возвращения в спортзал.

- Мы очень надеялись и верили в то, что Максим завоюет «золото»! К Олимпиаде он был очень хорошо подготовлен. Благодаря победам наших спортсменов Россию уже назвали новой Меккой-домом тхэквондо, это не только очень приятно, но и ответственно, - сказал Анатолий Терехов.

Нижневартовский спортсмен сейчас является самым популярным тхэквондистом в мире по данным статистики о числе просмотров трансляций. Зрители со всей планеты смотрели поединки по тхэквондо именно с участием Максима. Россиянин заинтересовал болельщиков своей техникой и при этом они высоко оценили его внешние качества. Максим - симпатичный молодой человек с открытой, искренней улыбкой.

Сам Храмцов во время встречи рассказал, что получил большой заряд энергии после того, как узнал о победе своего коллеги. Накануне поединков Максима петербуржец Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 килограммов.

В Югре , благодаря победам, наступает новый период развития тхэквондо. По мнению директора департамента физической культуры и спорта ХМАО - Югры Сергея Артамонова, который также присутствовал на онлайн-встрече, этот вид спорта является базовым в округе. Им занимаются около трёх тысяч человек.