Нижневартовец Максим Храмцов принес России золото на Олимпийских играх в Токио

Фото: личная страница Максима в Instagram Фото: соцсети

Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над представителем Иордании Салехом Аль-Шарабати в финале Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортсмены соревновались в весовой категории до 80 килограммов. Поединок закончился с разгромным счетом 20:9, что стало знаменательным моментом для нашей страны: впервые в истории российский тхэквондист унес с собой золото на Олимпийских играх!

Для 23-летнего Максима Храмцова это первое золото Игр и четвертое для олимпийской сборной России на текущих играх в Токио. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в тхэквондо среди россиян. Перед тем, как прийти к заветной победе, спортсмен в 1/8 финала одолел представителя Буркина-Фасо (Западная Африка) Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале победил хорвата Тони Канаета с разгромным счетом 22:0, а в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу.

Уже в финале соревнований Максим встретился со спортсменом Салехом Аль-Шарабати из Иордании, схватка началась сегодня в 15:45 по московскому времени. Храмцов победил соперника с разгромным счетом 20:9. Уже после двух раундов россиянин шел с огромным отрывом, от победы его отделяли две минуты, и вот - еще одно золото в копилке российской сборной!

Можно подумать, что победа далась нашему спортсмену Максиму Храмцову легко, но это в корне не так. В мае, незадолго до соревнований, парень сломал руку, а в первом же поединке в Токио у него случился рецидив. Но несмотря на всё это, россиянин все же завоевал золото Олимпиады и навсегда вписал свое имя в историю российского тхэквондо.

- Чемпионат Европы 2018! Золото наше! В первую очередь хотелось бы поблагодарить своих родителей, личного тренера, весь тренерский состав и специалистов! Спасибо большое болельщикам, которые приехали поддержать нас, это действительно сыграло очень большую роль! Спасибо Богу за эту победу!!!, - пишет на своей странице в социальных сетях Максим.

Максим Храмцов является чемпионом мира 2017 года, а также двукратным чемпионом Европы. Пять раз юноша выигрывал турниры «Большого шлема», три раза - турниры «Гран-при», 18 раз - различные открытые турниры. За два года перед Олимпиадой он проиграл лишь два поединка. Сам Максим родился в Курганской области, а с двух лет живет в Нижневартовске. Там же и тренируется под руководством тренера Александра Лапшанова.

Сейчас в копилке российской команды на Олимпиаде четыре золотые медали. Ранее Олимпийскими чемпионами стали саблистка София Позднякова, спорсменка в области стрелкового спорта Виталина Бацарашкина и команда по спортивной гимнастике: Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Также у России пять серебряных и три бронзовые медали. В общем зачете российская сборная находится на четвертом месте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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