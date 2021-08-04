Вольноборец из Нижневартовска прошел в полуфинал Олимпийских Игр Фото: Федерация спортивной борьбы России

Трехкратный чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира борец вольного стиля Артур Найфонов, представляющий Югру и в частности Нижневартовск вышел в полуфинал XXXII Олимпийских Игр - 2020. Сегодня, 4 августа, вольноборцы его весовой категории, до 86 килограммов, приняли участие в первых боях Олимпиады в Токио. И 1/8 финала югорчанин прошёл, "всухую" одолев соперника из Словакии Бориса Макоева со счётом 6:0. В четвертьфинале Артур сразился со спортсменом из Турции Османом Геченом и победил его со счётом 12:1.

Артур Найфонов сразится в полуфинальный бою с Хассаном Язданичарати из Ирана. Но обладатели олимпийских медалей по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов станут известны завтра, 5 августа.

Напомним, мы писали о том, что боксёр из Нижневартовска попал в финал Олимпийских Игр в Токио и именно завтра, 5 августа, Альберт Барыгазиев поборется за золото.