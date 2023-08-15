Следователи назвали причину ЧП на месторождении нефти в Югре

Взрыв на Талинском месторождении в Югре. Фото: паблик «Реальный Ноябрьск»

На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв, во время которого шесть человек пострадали и один погиб. Жуткая трагедия произошла накануне вечером на участке месторождения нефти, расположенном на 80 км автодороги «Нягань-Талинка». Сегодня появились новые подробности ЧП, в том числе названа причина инцидента. Оказалось, что из-за нарушений правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой, произошел порыв паронефтяного облака, которое затем воспламенилось. Во время взрыва и пожара уничтожены гибкие насосно-компрессорные трубы, желобная емкость и насосная установка.

Взрыв на месторождении в Октябрьском районе. Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

В эпицентре трагедии оказались семь человек, один из которых 52-летний Олег Голуб погиб. Он был супервайзером на нефтяной базе и приехал за считанные минуты до взрыва, успел выйти из машины и собрался работать. За жизнь шестерых пострадавших продолжают бороться врачи, практически у каждого более 80% ожогов тела. Четверых пациентов перевели в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, а еще двое остались в ОКБ Нягани. Известно, что трое из них работают в должности машинистов, один мастер, один бурильщик и один помощник бурильщика.

- По факту происшествия в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия. Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Губернатор Югры Наталья Комарова держит ситуацию под личным контролем, дала все соответствующие распоряжения. Кроме того, расследование взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.