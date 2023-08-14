Пять человек пострадали после взрыва на Талинском месторождении в Югре

МЧС выехало на место взрыва на Таллинском месторождении в Югре Фото: Татьяна Коркина

Взрыв прогремел сегодня вечером, 14 августа, на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО-Югра). По предварительным данным, пострадали пять человек - все они вахтовики, которые трудятся на месторождении. Как сообщили в Няганской окружной больницы, пациенты - тяжелые, у каждого 50-70% ожогов тела, они находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. В МЧС нам рассказали, что пока не могут точно ответить: был ли это взрыв или что-то другое.

- Я не знаю был ли там взрыв или не было, на место выехали подразделения. Как доедут, доложат обстановку тогда смогу что-то сказать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Местные СМИ сообщают, что о двух взрывах сообщил водитель. Именно он услышал страшные звуки, а потом увидел пожар и нескольких людей в огне, бегущих от карьера.

Мы следим за развитием событий.