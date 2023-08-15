Стали известны имена пострадавших во время взрыва на месторождении в Югре. Фото: архив КП

Стали известны имена нефтяников, пострадавших при взрыве на Талинском месторождении. Их данные публикует телеграм-канал «112».

Так, по информации, указанной в публикации при взрыве пострадало 6 человек, это подтвердили и в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. В числе пострадавших: Руслан Салихов 1986 г.р.; Магомед Демиров 1980 г.р.; Виталий Волошенюк 1973г.р.; Александр Листопад 1984г.р.; Николай Сидко 1976г.р.; Валерий Ширшов 1968г.р.

Все пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также известно, что во время ЧП погиб супервайзер месторождения, 52-летний Олег Голуб. О втором погибшем не сообщается.