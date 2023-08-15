Пострадавших от взрыва на Талинском месторождении перевели в ожоговые центры Югры. Фото: Департамента здравоохранения ХМАО-Югры

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО-Югре. По обновленным данным департамента здравоохранения Югры, все пострадавшие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Двое пострадавших санавиацией транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, еще двое - перевозятся в ожоговой отделение Сургута. Лечение в окружной больницы Нягани продолжают еще два человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что взрыв прогремел вечером, 14 августа, на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО-Югра). Все пострадавшие вахтовики, которые трудятся на месторождении. Они получили сильные ожоги, у каждого 50-70%.

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