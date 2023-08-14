Состояние тяжелое: что известно о пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в Югре

Фото: телеграм-канал "Новости Урай"

Жуткая трагедия на Талинском месторождении в Югре произошла сегодня, 14 августа 2023 года. Во время мощного взрыва пострадали семь человек (однако МЧС насчитало шестерых), двое погибли. На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы. С места ЧП в Няганскую окружную больницу доставили пятерых пострадавших, состояние которых оценивается врачами как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь.

- К приему пострадавших подготовлены окружные ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха. На место ЧС выехали 6 машин Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, - сообщили «КП-Югра» в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

В свою очередь, в МЧС России по ХМАО-Югре сообщили, что сообщении о возгорании поступило в 22:13. Когда первые спасатели прибыли на место, горели 3 вагона-бытовки и 3 единицы грузовой техники.

- На месте работали 3 единицы техники частной пожарной охраны и 1 МЧС России. Открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Сейчас расследованием ЧП занимаются следователи, они работают на месте происшествия. В СК РФ по ХМАО-Югре отметили, что причины и обстоятельства возгорания на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе устанавливаются.

Свою проверку организовала и прокуратура. Чтобы скоординировать действия правоохранительных органов и экстренных служб, зампрокурора Октябрьского района Айдар Сакаев выехал на место происшествия. Во время проверки прокуроры дадут оценку соблюдению федерального законодательства. Результаты и ход проверки по факту ЧП - на контроле.