Число пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в Югре возросло до 7 человек, двое погибли

В МЧС подтвердили гибель двоих человек при взрыве на месторождении в Югре

Семь человек пострадали и двое погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Югре, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре. По данным властей, информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка поступила в 22.20 местного времени.

- Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали по повышенному номеру вызова на Талинское месторождение, где происходит горение на площади 100 кв.м, а том числе 4 единиц техники, предположительно в очаге горения находится баллоны с азотом, - сообщили власти.

Пострадавшие направлены в Няганскую окружную больницу.

Ранее мы сообщали о том, что взрыв прогремел на Таллинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО-Югра). Первоначально количество пострадавших - четыре человека, но с каждой минутой их число все росло и росло. Все они - вахтовики, которые трудятся на месторождении. Как сообщили в Няганской окружной больницы, пациенты - тяжелые, у каждого 50-70% ожогов тела, они находятся в тяжелом состоянии.