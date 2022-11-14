«Находится в шоке, не понимает, что происходит»: В Нижневартовске изнасилованной собаке ампутировали лапы

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Измученную собаку, за историей которой, без преувеличения, следит вся Россия, прооперировали. Однако говорить о том, что все трудности позади, пока рано. По словам волонтеров, животное находится в шоке, не понимает, что происходит. Для того, чтобы все хорошо зажило, не было осложнений и пролежней, нужны помощники.

- Ее нужно почаще переворачивать, чтобы спадал отёк. Кормить, помогать ей двигаться, иначе начнутся пролежни. К тому же, может «встать» кишечник и это приведёт к опасным последствиям, — добавили волонтеры.

Сегодня должен прийти корсет для Шейлы. Он нужен для того, чтобы помогать животному передвигаться и придерживать переднюю часть туловища. После всех текущих испытаний, собаку планируют везти на протезирование. А затем искать для неё любящую и заботливую семью.

Напомним, в поселке Дивный, неподалеку от Нижневартовска, 3 ноября случайные прохожие обнаружили в заброшенном и окровавленном доме изнасилованное животное. Несчастная собака скулила от боли и не могла шевелиться, так как ее лапы были связаны стяжками, и справляла нужду под себя. Позже в доме, где нижневартовский живодёр изнасиловал собаку, нашли новые следы крови.

Кураторы готовили ее к госпитализации, но выяснилось, что тогда это было сделать невозможно. По словам волонтеров, операция ей противопоказана, так как у Шейлы сильнейший отек. Ветеринарные службы тоже отказались связываться с животным, в результате чего лапы сильно загноились, пришлось их удалять.