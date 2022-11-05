В Нижневартовске живодер изнасиловал бездомную собаку и бросил ее умирать

Фото: Лапа добра

В поселке Дивный, недалеко от Нижневартовска, 3 ноября случайные прохожие обнаружили в заброшенном и окровавленном доме измученное животное. Несчастная собака скулила от боли и не могла шевелиться, так как ее лапы были связаны стяжками, и справляла нужду под себя.

Как рассказали ребята местному телеканалу N1, в тот день они катались на лошадях и услышали писк из дома. Решили подойти поближе, посмотреть, в чем дело. Когда подошли, почувствовали зловонных запах и увидели страшную картину. А позже стали известны и шокирующие подробности.

По словам волонтера Евгении Аглотковой, как только она прочитала пост о найденной собаке, тут же отправилась в поселок. Вот только по приезде, помимо измученного пса, рядом с домом лежало тело мертвой собаки, кровь которой и была на стенах злополучного места.

- Когда нашу девочку осмотрели, стало известно, что этот урод ее изнасиловал. У нее разорваны половые органы, все в страшном гное, идет сильнейший воспалительный процесс. На передней лапке оторвана подушечка, также есть большая рана, из-за которой она не наступает на лапу, - написала Евгения. - На улицу она больше не вернется.

Собаке дали кличку Шейла. Впереди ей предстоит пройти огромный путь – обследования, лечение, в том числе психологическое, а уже потом для нее будут искать любящую семью.

Евгения добавила, что написала заявление в полицию и дала показания. К слову, новость о случившемся, в обществе вызвала резонанс и мало кого оставила равнодушным. Обеспокоенные жители массово шлют заявления в правоохранительные органы, а также депутату Госдумы Владимиру Бурматову, так как боятся, что это не единичный случай и что преступник может остаться безнаказанным.

Официальные комментарии от полиции и следкома ожидаются.