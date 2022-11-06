В доме, где нижневартовский живодёр изнасиловал собаку, найдены новые следы крови

Фото: Лапка добра

Несколько дней назад Югру потрясла новость о зверски изнасилованной собаке. Измученное животное в заброшенном доме нашли случайные прохожие, однако рядом с тем местом обнаружили и другую собаку, правда, уже мертвую. Волонтеры и местные жители забили тревогу, боясь повтора событий. Но вчера, в том же самом месте, появились новые следы крови.

- В доме, где нашли Шейлу, мои волонтеры нашли новые следы убийства. Свежие следы крови, - рассказала руководитель волонтёрского движения «Лапка добра», куратор Шейлы Евгения Аглоткова.

Место, где извращенец изнасиловал собаку. Фото: ЧП Тюмень

Она добавила, что у полиции уже есть подозреваемый, который может быть причастен к преступлениям. Но ход дела осложняет то, что ранее найденную мертвую собаку не передали на судмедэкспертизу, а утилизировали.

- На данный момент мы не знаем, где тело собачки, - констатировала Евгения.

КСТАТИ

Сегодня спасенной Шейле предстоит пережить операцию, на которой будет необходимо принять ряд серьезных решений. Мы следим за развитием событий.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в поселке Дивный, недалеко от Нижневартовска, 3 ноября случайные прохожие обнаружили в заброшенном и окровавленном доме измученное животное. Несчастная собака скулила от боли и не могла шевелиться, так как ее лапы были связаны стяжками, и справляла нужду под себя.