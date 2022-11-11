В Нижневартовске изнасилованной собаке Шейле ампутируют гниющие на глазах лапы

Фото: Лапка добра

История с замученной живодером собакой в городе Дивном Ханты-Мансийского автономного округа продолжается. Несколько дней назад еле живую собаку должны были прооперировать, в том числе решить вопрос с порванными половыми органами, однако состояние животного не позволило провести оперативное вмешательство и его временно отложили.

Сейчас ситуация резко поменялась, но не в лучшую сторону. Как рассказали волонтёры, лапы собаки буквально гниют на глазах.

- Если ничего экстренно не предпринять, то Шейла скончается, - делится волонтёр.

Кроме того, зоодобровольцы добавили, что лапы в любом случае не жизнеспособны. По их предположению, это связано с тем, что они долгое время были связаны стяжками. Дата операции пока не назначена, но тянуть больше некуда. Лапы буквально в прямом смысле угрожают жизни собаки.

— От лап ужасно пахнет. Там гной, раны. Срочно все это нужно убирать, - отметила волонтёр.

Добавим, новость про Шейлу потрясла жителей Югры. Волонтеры, кураторы, а также неравнодушные люди массово писали заявления в правоохранительные органы, но пока существенных результатов нет.

— Приходят отписки о том, что заявления приняты. Но никакого ответа больше нет. Видимо ещё даже уголовное дело не возбуждено, - подытожила волонтёр.

К слову, помимо ампутации лап и поиска преступника, кураторам предстоит еще доказать факт насилия собаки. Местные ветклиники отказались фиксировать повреждения половых органов, дабы не нажить «проблем» и не пойти поперёк официального заявления ветклиники Югры.

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