В Нижневартовске изнасилованную живодером собаку отказались оперировать

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Изнасилованную живодером собаку Шейлу планировали прооперировать в минувшее воскресенье. Кураторы готовили ее к госпитализации, но выяснилось, что сейчас это сделать невозможно. По словам волонтеров, операция ей противопоказана, так как у Шейлы сильнейший отек. Ребята боятся, что из-за этого придется ампутировать лапку. Все, что возможно - избавить пса от колтунов, постричь, обработать раны и наблюдать за её состоянием.

Напомним, Шейлу нашли случайные прохожие в поселке Дивном. Помимо измученного животного рядом с тем злополучным местом обнаружили тело другого пса. Шейлу забрали волонтеры, а на следующий день, во время обследования, поняли, что её изнасиловал человек.

Силовики собрали необходимые улики, однако тело мертвой собаки отправили не на судмедэкспертизу, а на утилизацию. Из-за этого установить личность живодера становится сложнее. К тому же, в выходные, в том же месте появились новые следы преступления.

- Это вообще глухое место. Там много заброшенных домов. Мало людей. Никто ни за чем не следит, не контролирует, потому и происходят всякие подобные происшествия, - пояснили волонтеры.

Отметим, вопиющий случай вызвал резонанс у населения. Местные жители подняли шум и дело вышло на федеральный уровень. Кроме того, куратор Шейлы Евгения Аглоткова подчеркнула, что полиция уже занимается поисками подозреваемого, но о результатах говорить пока рано.