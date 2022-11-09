«Мы не хотим в этом участвовать!»: ветслужбы Нижневартовска отказались связываться с изнасилованной собакой

Фото: Лапка добра

История с изнасилованной собакой в посёлке Дивный набирает новые обороты. Измученное животное сейчас находится на передержке, а в это время неравнодушные судьбой пса пытаются доказать факт насилия. Но никто из специалистов не хочет фиксировать эти данные в заключениях.

– У нас даже есть записи телефонного разговора, где врачи говорят «зачем нам оно надо? Мы не хотим в этом участвовать», – делятся зоозащитники.

Кроме видео с осмотра четвероногого никаких доказательств больше нет.

– Квалифицированные и аккредитованные ветеринарные врачи в своем акте осмотра не зафиксировали никаких повреждений, – говорит волонтер.

Зооспасители Шейлы уверены, что никто из ветслужб просто не хочет брать на себя такую ответственность. К тому же, если их заключения будут разниться с официальными, то могут быть проблемы.

Сама же ветслужба Югры придерживается позиции, что никакого насилия не было.

– Вечером 5 ноября собака, ранее изъятая волонтёрами с места происшествия в поселке Дивный, осмотрена ветеринарами БУ «Ветеринарный центр» в Нижневартовске. Факт физического насилия четвероногого не подтвержден, но с ней действительно обращались жестоко, данный факт указан в акте осмотра, – сообщили в ветслужбе.

Они также отметили, что совместно с местной администрацией взяли данный инцидент под свой контроль и будут делать все возможное для поимки и наказания преступника.

Напомним, буквально на следующий день после спасения Шейлы, на месте преступления были обнаружены новые следы преступления, но живодер еще не найден.