Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 апреля 2021 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 апреля 2021 года. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 55 309 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3341,8 случая на 100 тысяч населения. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек и составляет 47,6 случаев на 100 тысяч населения. Всего прошли обследование на коронавирус 1 593 446 человек. С марта прошлого года выписаны по выздоровлению 53 985 югорчан.

Из последних новостей:

В Нижневартовск поступило 400 доз вакцины от коронавируса, привиться может любой желающий, не имеющий противопоказаний;

В Нягани первый этап вакцинации против COVID-19 завершили больше 2 тысяч человек

Медработники делают акцент на горожан старше 65 лет.

Кроме того, после очередного заедания оперативного штаба в Югре планируют ослабить ограничения для общепита и детский игровых комнат.

Вакцинация продолжается и теперь жители Ханты-Мансийска смогут сами выбрать вакцину во время прививочной кампании. В окружной столице стала доступна новая вакцина от ковида под названием: «ЭпиВакКорона».

Всего в России выявлен 4 702 101 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 326 780 человек. За весь период пандемии скончались от коронавируса105 582 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.