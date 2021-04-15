В окружной больнице Ханты-Мансийска появилась новая вакцина Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Теперь жители Ханты-Мансийска смогут сами выбрать вакцину во время прививочной кампании. В медучреждение поступили 800 доз новой вакцины этого хватит, чтобы 400 жителей города прошли вакцинацию и ревакцинацию. «ЭпиВакКорона» ставится 2 раза с интервалом 2-3 недели. Новая вакцина отличается условиями хранения, – в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов, что позволит перевозить вакцину в термосумках и вакцинировать более широкие слои населения уже на рабочем месте. Вакцина также ставится только людям старше 18 лет. Но у жиетелй появился выбор: ставить «ЭпиВакКорона», разработанную научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», или «ГамКовидВак» («Спутник V»), разработанный исследовательским центром Гамалеи. В любом случае обязательным остаётся осмотр пациента терапевтом перед вакцинацией. Заведующая отделением медицинской профилактики Светлана Гасанова рассказала, что все дозы новой вакцины «ЭпиВакКорона» уже распределены между жителями города:

- Это те пациенты, которые пожелали привиться только этой вакциной. Они передали заявку через нашу горячую линию или через госуслуги. С сегодняшнего дня мы их приглашаем, в ближайшее время первый компонент вакцины будет поставлен всем, - пояснила Светлана Гасанова.