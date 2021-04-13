В Нягани первый этап вакцинации против COVID-19 завершили больше 2 тысяч человек Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани 90-летняя жительница привилась против коронавирусной инфекции. Решение о вакцинации женщина приняла добровольно и осознанно. Записаться помогли родственники. Пенсионерка прошла медицинский осмотр, а затем привилась первым компонентом вакцины. Через 21 день югорчанка вновь приглашена на иммунизацию вторым компонентом. - В первую очередь на прививку против коронавирусной инфекции приглашаются граждане групп риска. Сегодня мы делаем акцент на горожан старше 65 лет. В учреждение поступило 430 доз вакцины. В ближайшие дни участие в мероприятии примут все няганцы данной возрастной группы из числа тех, кто ранее оставлял заявку в "Листе ожидания", - рассказывает Алёна Шульга, заведующая отделением профилактики Няганской городской поликлиники. В настоящее время в Нягани первый этап вакцинации завершили более 2150 человек. Вторым компонентом привито порядка 1570 пациентов.