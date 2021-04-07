В Нижневартовск поступило 400 доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижневартовск поступило еще 400 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса. С сегодняшнего дня, 7 апреля, вакцинация первым компонентом продолжится в поликлиниках №1, 2 и 3.

Напоминаем, что в первую очередь прививку делают гражданам старше 60 лет. Чтобы охватить как можно больше пожилых граждан, в поликлиниках созданы выездные прививочные бригады. Осмотр врачом и непосредственная вакцинация будут проводиться на дому и в центрах комплексного социального обслуживания с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Также делать прививку по месту проживания будут людям, работающим вахтовым методом, до того, как они прибудут на работу.

На данный момент первый компонент вакцины получили уже 9 066 человек, полностью завершили вакцинацию 7 922.

Записаться на прививку можно по телефону горячей линии: 29-14-12, на портале «Госуслуги», а также при личном обращении в поликлиники.