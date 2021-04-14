В Югре планируют ослабить ограничения для общепита и детский игровых комнат Фото: pixabay.com

В Югре состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Югре за последнюю неделю снизился на 11%. Уже привито первым компонентом вакцины 88 840 человек, при этом полностью завершили вакцинацию 56 399 жителей региона. Особое внимание во время заседания уделили вакцинации людей старшего возраста. Прививку поставили 26 425 человека в возрасте 60+.

Кроме того, затронуты вопросы снятия ограничений по времени работы организаций общественного питания и открытии игровых комнат в торговых центрах. Отвечающим за эти темы ведомствам поручено до 15 апреля направить согласованные предложения по изменению режима работы организаций общепита с 6:00 до 1:00 часов. А также возобновления деятельности детских игровых комнат, и других развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на ТРЦ.

Запись оперативного штаба доступна на официальной странице Югры в социальных сетях.