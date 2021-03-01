Новый мэр Сургута Андрей Филатов. Кто он такой и что о нём известно?

Новый мэр Сургута Андрей Филатов. Фото: администрация Югры

После внезапного ухода с поста главы Сургута Вадима Шувалова (который, как оказалось позже, занял высокий пост в правительстве Югры), место нового мэра занял экс-заместитель губернатора Натальи Комаровой Андрей Филатов. За нового градоначальника на этих выходных проголосовали 20 из 22 депутатов городской думы. В числе соперников Филатова за высокий пост значились сотрудник Контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч и заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин. Так кто же такой, новый мэр Сургута Андрей Филатов?

Андрей Филатов сменил на посту Вадима Шувалов. Фото: Единая Россия

Будущий мэр Сургута Андрей Сергеевич Филатов родился в городе Курске 1 июня 1973 года. Окончив школу, поступил в Нижневартовский нефтяной техникум, на специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин», где получил среднее специальное образование. «Вышку» Андрей Филатов получил спустя 12 лет, поступив в Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Там он получил ученую степень кандидата социологических наук.

В 2011 году получил дополнительную квалификацию МВА Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а спустя 8 лет обучался в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Подготовка региональной команды реализации проектов развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Депутат Думы стал мэром Сургута. Фото: global86.ru

За время своей трудовой деятельности сменил несколько мест работы. Сначала являлся простым слесарем 4 разряда (им Филатов проработал два года), затем подался в спорт и стал инструктором каратэ в Сибирском БУДО «Федерация восточных видов единоборств «Дошинкан»». Позже работал инспектором службы безопасности в производственно-коммерческой фирме и главным механиком на одном из предприятий в Лангепасе.

В начале нулевых стал заместителем гендиректора по коммерции, а потом и директором компании «СиЭЖД», заместителем директора по общим вопросам в компании «Сантехмонтаж» и руководителем лангепасского предприятия «Строй Групп». В 2012-2013 года являлся депутатом Думы ХМАО-Югры V созыва, членом Комитета Думы по бюджету, финансам и налоговой политике.

После этого перешел на должность заместителя губернатора Югры, а в конце 2010-х стал зампредседателя, а позже – председателем Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».

Андрей Филатов рад работать в сильной команде профессионалов. Фото: Дума Югры

В копилке Андрея Филатова – масса наград и благодарностей губернатора Югры, секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения политической партии «Единая Россия», Ханты-Мансийского регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и полномочного представителя Президента РФ в УРФО.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

А вот так проходила торжественная церемония вступления в должность мэра Сургута Андрея Филатова.

Напомним, в конце мая 2016 года пост главы Сургута покинул Дмитрий Попов. Спустя четыре дня против него возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Позже суд оправдал его.