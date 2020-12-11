Бывший мэр Сургута Вадим Шувалов занял высокий пост в правительстве Югры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-глава города Сургута Вадим Шувалов, покинувший по собственному желанию пост мэра, получил новую должность в правительстве Югры. Отныне он – заместитель губернатора, который будет курировать приоритетные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Постановление «О персональном составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» накануне подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Правительство формировалось по новому принципу: с правом решающего голоса.

Помимо Шувалова, в правительство вошли: первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин, первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, заместители губернатора: Алексей Забозлаев, Андрей Зобницев, Всеволод Кольцов, Галина Максимова, Владислав Нигматулин, Александр Тиртока, Юрий Южаков, Вера Дюдина (она же директор департамента финансов), Николай Милькис (директор департамента экономразвития), руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин и многие другие.

С подробным списком можно ознакомиться здесь.